BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24
HABER /  GÜNCEL

 Anız yangını rüzgarın etkisiyle devasa boyuta ulaştı! Ekili alanlar zarar gördü

 Anız yangını rüzgarın etkisiyle devasa boyuta ulaştı! Ekili alanlar zarar gördü

EDİRNE’de gece saatlerinde çıkan anız yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle devasa boyuta ulaşarak tüm araziye yayıldı.

Abone ol

Edirne’nin Sazlıdere Köyü’ne yakın hasat yapılmış bir tarlada anız yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Hasat yapılmamış Ayçiçek tarlalarıyla birlikte birçok ağaç alevlere teslim oldu. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Edirneli vatandaş Yunanistan sınırından açılan ateşle öldürüldü
Edirneli vatandaş Yunanistan sınırından açılan ateşle öldürüldü
Bakan Pakdemirli Türkiye'de çıkan yangınlarla ilgili son durumu paylaştı
Bakan Pakdemirli Türkiye'de çıkan yangınlarla ilgili son durumu paylaştı
Rusya'nın Su-35 savaş uçağı denize düştü! Pilot yara almadan kurtuldu
Rusya'nın Su-35 savaş uçağı denize düştü! Pilot yara almadan kurtuldu
Van Başkale'de sel felaketi! Onlarca yapı yıkıldı bir kadın son anda kurtarıldı
Van Başkale'de sel felaketi! Onlarca yapı yıkıldı bir kadın son anda kurtarıldı
Emre Mor, Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı onayladı
Emre Mor, Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı onayladı
İtalya ve İngiltere'de son 24 saatin Covid-19 vaka sayıları açıklandı
İtalya ve İngiltere'de son 24 saatin Covid-19 vaka sayıları açıklandı
Mısır'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Mısır'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Burak Elmas, Morutan transferini yalanladı
Burak Elmas, Morutan transferini yalanladı
Edirne’de gurbetçi yoğunluğu: Otellerde yer kalmadı
Edirne’de gurbetçi yoğunluğu: Otellerde yer kalmadı
Fenerbahçe, Alman ekibi Greuther Fürth ile hazırlık maçında 3-2'lik galibiyet aldı
Fenerbahçe, Alman ekibi Greuther Fürth ile hazırlık maçında 3-2'lik galibiyet aldı