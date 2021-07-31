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Bakan Pakdemirli Türkiye'de çıkan yangınlarla ilgili son durumu paylaştı

Bakan Pakdemirli Türkiye'de çıkan yangınlarla ilgili son durumu paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, Türkiye'de çıkan 107 yangından 98'inin kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Pakdemirli ayrıca, "Yangınlarla mücadele eden en iyi ülkeler arasındayız. Türk Hava Kurumu ile ilgili asla problemimiz olmaz" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlar hakkında bilgi verdi.  Bakan Pakdemirli, Adana Pos ve Mersin Aydıncık ve Uşak'taki orman yangınlarının kontrol altına alındığını aktardı.

Bakan Pakdemirli, kontrol altına alınan toplam yangın sayısını "107 tane orman yangını çıktı, bunların 98 tanesi kontrol altına alındı." ifadeleriyle açıkladı.

Sözlerinde bir de uyarı yapan Bakan Pakdemirli, "Saat 12.00'den itibaren nem yüzde 10'a düşüyor. Çok daha dikkatli olmamız lazım." dedi.

"THK ile problemimiz olmaz"
Pakdemirli, "Yangınlarla mücadele eden en iyi ülkeler arasındayız. Türk Hava Kurumu ile ilgili asla problemimiz olmaz. Dünyanın en iyileri ile çalışıyoruz. Eskimiş ve miadını doldurmuş bir uçağı kullanma durumumuz yok. Hava Kurumunun uçakları yerine biz daha iyilerini koyduk. Bu sene 27 olan helikopter sayımızı 39'a çıkardık." sözlerini söyledi.

Pakdemirli, "Ülkeler arasında yangınla ilgili araç alışverişi yapılması son derece doğal bir şeydir. Herkes müsterih olsun, hiçbir şekilde ne eksik müdahalemiz vardır ne de eksik teçhizatımız vardır" diye konuştu.

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