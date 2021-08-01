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Olay yeri Gaziantep! Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti

Olay yeri Gaziantep! Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti

GAZİANTEP'te evinde beylik tabancasıyla kendisini vuran polis memuru, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet D. beylik tabancasıyla intihara kalkıştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ahmet D.'yi ambulansla, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı.

Ağır yaralı olan Ahmet D., hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahsın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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