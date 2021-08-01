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'Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, Erdoğan kabul etti' iddiası! Yerine 2 isim var

'Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, Erdoğan kabul etti' iddiası! Yerine 2 isim var

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiğiyle ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ziya Selçuk'un istifasını kabul ettiğini belirterek "Yeni bakanın kim olacağına dair 2 aday var" iddiasında bulundu.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiği yolundaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabı üzerinden, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un istifa ettiğini açıkladı. Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Ziya Selçuk'un istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Bakan Selçuk’un geçen hafta istifasını verdiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da istifayı onayladığını belirten Candaş Tolga Işık, "Yeni bakanın kim olacağına dair 2 aday var. Sanırım karar verildiğinde duyurulacak" ifadelerini kullandı. Candaş Tolga Işık’ın paylaşımı şu şekilde:

İstifa iddialarının ardı arkası kesilmiyor

Sözcü Yazarı Sultan Uçar, 29 Temmuz akşamı sosyal medya hesabından "MEB Ziya Selçuk’un istifa ettiği ve bu istifasının da kabul edilerek, kesinleştiği bilgisi geldi" mesajı paylaşmıştı. 

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan da 6 Temmuz 2021'de Bakan Selçuk için istifasının cebinde olduğunu iddia etmişti.

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