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3 gündür sürüyordu! Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

3 gündür sürüyordu! Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

 MERSİN'in Silifke ilçesinde 3 gün önce başlayıp Gülnar ilçesine de sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı.

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İlçede 29 Temmuz'da sabah saatlerinde başlayan orman yangını, dün şiddetli rüzgar nedeniyle Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırına yayılıp gece boyunca etkisini sürdürdü.

Alevlerin çeşitli noktalara sıçramasıyla bölgeye takviye ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin gün ağarıncaya kadar karadan müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangın süreci

Silifke'de 29 Temmuz'da sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı. Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerinde de etkili olan orman yangını, dün önce Akdere mevkisi, daha sonra Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırındaki ormanlık alana kadar yayılmıştı.

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