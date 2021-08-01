Batıda salgın, doğuda kuraklıktan şikâyet var! AK Partili vekiller sahada

Meclis’in tatile girmesiyle AK Parti milletvekilleri sahaya inip halkı dinledi. İlk izlenimlere göre, vatandaşın iki ana gündemi ekonomik sıkıntı ve Covid-19 salgınının getirdiği olumsuzluklar…

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TBMM’nin tatile girmesinden sonra, parti yönetiminin yaptığı planlama doğrultusunda seçim bölgelerine dağılan AK Parti milletvekilleri, farklı kesimlerin nabzını tuttu. İlk izlenimlere göre vatandaşın gündeminde ekonomik sıkıntı ve koronavirüs salgınının getirdiği olumsuzluklar bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekillerine seçim bölgelerinde kapı kapı dolaşmaları talimatını vermişti.

Bunun üzerine AK Parti yönetimi, milletvekillerine bir planlama doğrultusunda yaz boyunca saha çalışması programı çıkardı. Milletvekilleri kendi illerinde, büyükşehirlerde ise sorumlu oldukları ilçelerde, kanaat önderleri, STK’lar, eski siyasetçiler, esnaf ve iş dünyası başta olmak üzere farklı kesimlerle görüşmeler yapmaya başladı.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre milletvekillerinin iki haftalık saha ziyaretlerinden edindikleri ilk izlenimlere göre, vatandaşın iki ana gündeminin ekonomik sıkıntı ve COVID-19 salgının getirdiği olumsuzluklar olduğu belirtildi. Bu görüşmelerde, ekonomide yeni adımların atılması gerektiği gündeme geldi. Ayrıca son dönemde artan koronavirüs vakalarının özellikle hizmet sektörünü endişelendirdiği, yeniden bir kapanmaya gidilmesi hâlinde zor durumda kalacakları, kapanma yerine aşısızlara kısıtlama getirilmesini istedikleri tespit edildi.

"Yeni bir kapanmayı kaldıramayız"

Lokanta ve kafe gibi işletmelerin temsilcileri AK Parti milletvekillerine “Yeni bir kapanmayı kaldıramayız. Ekonomik açıdan yeni yeni toparlanmaya başlıyoruz. Borçlarımızı ödeyebilmek için açık kalmamız lazım. Günlük yevmiye usulü çalışanlar açısından bir kez daha yasak gelmesi büyük sıkıntı olur” dedi.

Toplumun genelinin hükûmetin salgınla mücadelesine ve birçok ülkeye göre Türkiye’de herkesin aşıya ulaşabilir olmasına destek verdiği tespiti de yapıldı. Milletvekilleri seçim bölgelerindeki ziyaretlerinde aşı kampanyalarına da katılıyor ve vatandaşa aşı olmaları çağrısı yapıyor. Aşı konusunda kararsızlık yaşayanları da ikna etmeye çalışıyorlar.

İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu’daki saha çalışmalarında ise en büyük sıkıntının kuraklık olduğu ifade edildi. Milletvekillerinin köylere yaptığı ziyaretlerde çiftçilerin kuraklık nedeniyle zor durumda kaldıkları, bazı yerlerde ürünlerini sulamak için çiftçilerin tankerlerle su taşımaya başladıkları gözlemlendi. Milletvekilleri bu bölgelerde çiftçilerin kuraklıktan doğan zararlarının karşılanması yönünde taleplerle karşılaştı.