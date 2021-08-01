KPSS kaçta başlıyor ne zaman bitecek? KPSS 2021 sınav süresi bitişi

Kamu personeli olmak isteyen binlerce vatandaş bugün yani 1 Ağustos Pazar günü KPSS'ye girecek. KPSS sınavına girmeden önce adayların kimliklerini ve sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki KPSS ne zaman, saat kaçta, KPSS kaç dakika sürüyor? İşte merak edilenler...

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Memur olma hayali kuran binlerce vatandaşın beklediği gün geldi.KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı bugün yani 1 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Memur olmak isteyen herkesin girmek zorunda olduğu KPSS sınavı ÖSYM tarafından düzenleniyor. Peki KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek?

2021 KPSS ne zaman saat kaçta: 1 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı iki oturum şeklinde gerçekleşecek.

Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 130 dk sürecek.

Eğitim Bilimleri sınavı saat 14.45'te başlayacak ve 100 dk sürecek.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

Nüfus müdürlükleri pazar günü açık olacak mı: Sınava girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 1 Ağustos 2021 Pazar günü 07.00 ile 14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.