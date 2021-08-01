BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 2 gündür devam eden orman yangını kontrol altına alındı.

Abone ol

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Küçüklü ve İnceğiz mahallerinde 30 Temmuz gecesi 3 farklı noktada çıkan yangına, helikopter, arazöz ve itfaiye araçlarıyla yoğun şekilde müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazipaşa yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da maaş için anlaşmalı boşanan çift aynı okulda oy kullanınca yakalandı
Bursa'da maaş için anlaşmalı boşanan çift aynı okulda oy kullanınca yakalandı
Necdet Güvenç eşi Okan Bilgütay ve kızı Müjde kimdir? Necdet Güvenç gençliği
Necdet Güvenç eşi Okan Bilgütay ve kızı Müjde kimdir? Necdet Güvenç gençliği
KPSS kaçta başlıyor ne zaman bitecek? KPSS 2021 sınav süresi bitişi
KPSS kaçta başlıyor ne zaman bitecek? KPSS 2021 sınav süresi bitişi
İsrail, son kullanma tarihi dolacak 80 bin Kovid-19 aşısını imha edecek
İsrail, son kullanma tarihi dolacak 80 bin Kovid-19 aşısını imha edecek
KPSS saat kaçta başlıyor kaç dakika sürecek KPSS sınavı ne zaman biter?
KPSS saat kaçta başlıyor kaç dakika sürecek KPSS sınavı ne zaman biter?
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Bu Vatan için bedel ödemeye hazırız”
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Bu Vatan için bedel ödemeye hazırız”
Mete Gazoz hasta mı hastalığı nedir? Mete Gazoz anne ve babası kimdir?
Mete Gazoz hasta mı hastalığı nedir? Mete Gazoz anne ve babası kimdir?
Batıda salgın, doğuda kuraklıktan şikâyet var! AK Partili vekiller sahada
Batıda salgın, doğuda kuraklıktan şikâyet var! AK Partili vekiller sahada
Gürcistan'dan Türkiye’ye orman yangını desteği! 'Her türlü yardıma hazırız'
Gürcistan'dan Türkiye’ye orman yangını desteği! 'Her türlü yardıma hazırız'
Mete Gazoz aslen nereli kaç yaş yaşında Mete Gaziz hasta mı?
Mete Gazoz aslen nereli kaç yaş yaşında Mete Gaziz hasta mı?