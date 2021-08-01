Necdet Güvenç eşi Okan Bilgütay ve kızı Müjde kimdir? Necdet Güvenç gençliği

Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nedret Güvenç, 91 yaşında hayatını kaybetti. Bu üzen gelişmenin ardından usta ismin hayatı, eşi ve çocukları merak konusu oldu. Güvenç 1998 yılında Kültür Bakanlığı’nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştı. İşte Nedret Güvenç'in hayatı...

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Nedret Güvenç 91 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Ünlü sanatçının uykusundayken vefat ettiği bildirildi. Bu üzücü gelişmenin ardından usta ismin hayatı merak konusu oldu. Peki Nedret Güvenç neden öldü, hastalığı neydi, Nedret Güvenç eşi ve çocukları kimdir? İşte Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nedret Güvenç'in hayatı...

Nedret Güvenç, 5 Eylül 1930 tarihinde İzmir Çeşme'de dünyaya geldi, ilk okulu Bornova'da okudu. Bornova Ortaokulu'nda okurken müzik ve tiyatroyla tanışan ünlü oyuncu 14 yaşında bir öğrenciyken Karel Çapek'in "Yaşadığımız Devir" adlı savaş karşıtı bir oyunda başrol oynadı.

Nedret Güvenç, liseden mezun olduktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'nda şan ve piyano öğrenimi aldı ve o dönemde tiyatro oyuncusu olmaya karar verdi.

17 Şubat 1948 tarihinde İzmir Şehir Tiyatrosu'nda, ilk defa profesyonel olarak sahneye çıkan Nedret Güvenç ''Portakal Kabukları'' adlı çocuk oyunuyla ve ''Hanımlar Terzihanesi'' oyunuyla çıktı.

1950 yılında İzmir Şehir Tiyatroları’nın kapanmasının ardından ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Nedret Güvenç 1950-1951 sezonunda İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. 1959-1960 yıllarında ise Cüneyt Gökçer'in davetinin üzerine 3 sezon boyunca Ankara Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak sahneye çıktı.

Sonra yeniden İstanbul Şehir Tiyatrosu'na dönen Nedret Güvenç, bugüne kadar 200'den fazla tiyatro oyununda baş rol oynadı ve pek çok ödüle layık görüldü.

Yönetmenliğe adımını ise 1974 senesinde "En Büyük Kumar" oyunu ile attı.

1995 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli olan Nedret Güvenç Gencay Gürün'ün kurduğu "Tiyatro İstanbul" bünyesine katıldı.

Öykü ve hikaye denemeleri bulunan sanatçı, 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından verilen Devlet Sanatçısı unvanını alan Nedret Güvenç, Türkiye'nin 2009 Dünya Tiyatro Günü bildirisini yazdı.

İlk evliliğini dublaj sanatçısı Hayri Esen ile yapan Nedret Güvenç, ardından Orhon Murat Arıburnu ile evlendi. Daha sonra Yüksek Mimar Okan Bilgütay ile evlenen Nedret Güvenç’in bu evliliğinden Müjde isminde kızı dünyaya geldi.