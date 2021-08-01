Muharrem İnce'den Erdoğan'a sert sözler: Türk hekimlerine havale ediyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sert şekilde eleştirdi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orman yangınlarının yaşandığı Marmaris'te vatandaşlara yaptığı konuşma sonrasında çay dağıtmasını sert dille eleştirdi.

Twitter'dan yaptığı Erdoğan paylaşımıyla dikkat çeken İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Marmaris’te yüreği yanan insanların kafasına da çay fırlatmışsın! Senin durumun siyasetin değil, tebabetin ilgilenmesi gereken bir durum artık. Vatanı yanan, yüreği yanan insanlara keyif çayı fırlatan bu Cumhurbaşkanı’nı Türk hekimlerine havale ediyorum."