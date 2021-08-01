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Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi

Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi

Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi.

Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi

Muğla'nın Marmaris ve Antalya'nın Manavgat ilçelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi

Söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2 Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi.

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Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi

Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı uydu fotoğraflarında yangının boyutu da gözler önüne serildi.

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Göktürk uyduları, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi

Söz konusu uydu görüntülerinin yangınla mücadele eden bakanlıklar ile ilgili kurumlara da gönderildiği öğrenildi.

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