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Dakikalarla yarıştı! Kimliğini unutan genç sınav salonuna böyle koştu

Dakikalarla yarıştı! Kimliğini unutan genç sınav salonuna böyle koştu

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adaylar ter döktü. Üst araması sırasında kimliğini unuttuğunu fark eden genç, dakikalarla yarıştı. Genç nüfus cüzdanını alıp yeniden salona geldi.

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Zonguldak'ta sınava girecek olan adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınavın uygulanacağı binaların önlerinde beklemeye başladı. ÖSYM tarafından KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavına girecek olan adaylara sabah oturumunda 130 dakikalık sürede 120 soru yöneltildi. Sınav 10.15'te başlarken saat 10.00'dan itibaren sınava girmek isteyenler sınav salonlarına alınmadı.

Öte yandan ÖSYM, yeni tip korona virüs salgınına karşı da tedbirler aldı. Sınav binaları detaylı şekilde temizlenerek dezenfekte edildi. Sınav binalarının girişlerinde adaylara maske ve dezenfektan dağıtıldı. Korona virüse yakalanan adaylar ise sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alındı. Sınav görevlileri ile sınava girecek olan adayların korona virüs durumları HES kodları ile takip edildi.

Öte yandan, sınavın gerçekleştirileceği binaların önlerinde yığılmayı önlemek amacıyla görevliler dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. 

Sabah oturumunun ardından 14.45'te eğitim bilimleri sınavı uygulanacak. Bu sınavda da 100 dakikalık süre içerisinde adaylara 80 soru yöneltilecek.

Öte yandan Tokat’ta, Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girecek olan adaylardan kimliklerini evde unutan, kaybedenler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu. İl Nüfus Müdürlüğü'nde geçici kimlik çıkardıktan adaylar polis ekiplerinden yardım istedi. Sınava dakikalar kala geçici kimliklerini çıkartan 4 aday polis araçları ile sınava girecekleri okullara yetiştirildi.

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