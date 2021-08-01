Hüseyin Avni Çoş evli mi eşi ve çocukları kimdir? Hüseyin Avni Çoş hayatı...

2015-2017 yılları arasında Sakarya Valiliği görevinde bulunan Hüseyin Avni Coş, evine giderken kalp krizi geçirerek 62 yaşında vefat etti. Ölümünün ardından Hüseyin Avni Coş'un hayatı merak konusu oldu. iki evlilik yapan Hüseyin Avni Coş'un eşi Aylin Özer Çoş'tur. Feride Coş, Hatice Beyza Coş, Tuba Coş adında çocukları vardır.

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Sakarya Eski Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti. Evine giderken geçirdiği kalp krizi sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti, ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. 2015-2017 yılları arasında Sakarya Valiliği görevinde bulunan Hüseyin Avni Coş, Bingöl, Aksaray, Kırklareli, Aydın, Adana illerinde de valilik yapmıştı. 1983 yılında 69. dönem Kaymakamlık Kursunu "Üstün Başarılı" derecesiyle bitiren Coş, 62 yaşındaydı. İşte, Sakarya Eski Valisi Hüseyin Avni Coş'un hayatı hakkında bilgiler.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat ve Maliye Bölümü bitiren Hüseyin Avni Coş, bir çok ilde valilik yapmıştı. Bir dönem İçişleri Bakanlığınca düzenlenen yabancı dil kursunu bitirdikten sonra bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderilen Coş, 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Merkez Valiliğine atanmıştı.

Hüseyin Avni Coş kimdir: Hüseyin Avni Coş 1959 yılında Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğdu.1976 yılında Eğirdir Lisesinden mezun olduktan sonra aynı yıl Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde eğitime başladı. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat ve Maliye Bölümüne geçiş yaptı ve 1981 yılında iyi derece ile okuldan mezun oldu.

1982 yılında Antalya Maiyet Memuru olarak Mülki İdare Amirliğine başladı. Kaymakamlık stajı esnasında Burdur'un Bucak ilçesinde Kaymakam Vekilliği ve Belediye Başkanlığı yaptı. 1983 yılında 69. dönem Kaymakamlık Kursunu "Üstün Başarılı" derecesiyle bitirdi.

1984 yılında Ordu ili Akkuş ilçesi Kaymakamlığına atandıktan sonra 1987 yılında Sivas ili İmranlı ilçesi Kaymakamlığına tayini çıktı. 1988 yılında İçişleri Bakanlığınca düzenlenen yabancı dil kursunu bitirdikten sonra bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderildi. Ülkeye döndükten sonra 1989 yılında Siirt'in Şirvan ilçesinin kaymakamlığında göreve başladı.

Sırasıyla 1991 yılında Diyarbakır'a Olağanüstü Hal Bölge Vali Yardımcılığı, 1995 yılında İçişleri Bakanlığı APK Kurulu ve Sivil Savunma Genel Müdürlüklerinde Daire Başkanı, 1995 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, 1996 yılında Mülkiye Başmüfettişi, Bingöl Valiliği gibi kritik görevlerde yer aldı.

1 Mayıs 2003 tarihinde oluşan Bingöl depreminin hasarlarının süratle onarılması ve özellikle kış mevsimi gelmeden afetzedeler için yapılan kalıcı konutların tamamlanmasında büyük katkıları nedeniyle Genç Girişim ve Yönetişim Birliğince “Yılın Valisi” olarak seçildi.

Aksaray Valiliği, Kırklareli Valiliği, Aydın Valiliği, Adana Valiliğinde bulunan Coş, 23 Mayıs 2014 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Sakarya Valiliği'na atanmıştı. 9 Haziran 2014 tarihinde bu görevine başlayan eski vali, 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Merkez Valiliğine atanmıştı