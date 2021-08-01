İslam Memiş'ten 'altın' gibi altın tavsiyeleri! Ağustos ayına dikkat...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın fiyatları için 'altın' niteliğinde uyarı ve tahminler geldi. 490 lira seviyelerinde seyreden gram altın için alım zamanı mı? Altını olanlar satmalı mı? Altın Ağustos ayında yukarı doğru harekete geçer mi? İşte cevapları...

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Altının gram fiyatı şu saat itibarıyla 492 lira seviyelerinden işlem görürken, uzmanlar, FED’in faiz kararının altın fiyatları için fırsat olduğu yönünde değerlendirmeler yapıyor. Bu yorumlar karşısında altın yatırımcısı altın fiyatlarının geleceği için öngörülere dair araştırmalarda bulunuyor. Peki, altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar olacak? Altın alma zamanı mı?

İslam Memiş'ten altın niteliğinde uyarılar

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, katıldığı Youtube programında altın fiyatlarına dair değerlendirmede bulundu. Altın fiyatları için dikkat çeken yorumlarda bulunan İslam Memiş, “altın” niteliğinde uyarı ve tahminler yaptı. İslam Memiş, “Altın alma zamanı mı?” sorusuna şu cevabı verdi:

- Altın fiyatlarında yaşanan bu toparlanma isteğinin ben Ağustos ayı içinde devam edeceğini tahmin ediyorum. Teknik olarak 1,840- 1,860 1,880 dolar seviyelerine tekrar gündeme gelme olasılığı da çok kuvvetli görüyorum.

Enflasyonun olduğu yerde altın her zaman kraldır

- Dünyada tekrar artan bir enflasyon riskine karşı enflasyonun olduğu yerde altın her zaman kraldır ve kendini konuşturur ve dolayısıyla da altının tekrar önümüzdeki aylarda yükselme potansiyelini ben şahsen kişisel öngörü ve tahminimi kuvvetli görüyorum.” dedi.

- Tabiki geçen ayki söylemler ile birlikte altın ve gümüş ve diğer değerli metallerden altın fiyatları, gümüş fiyatlarında yaşanan bu baskılama yerini toparlanmaya bıraktı. Yerini yükselişleri bıraktı diyemiyoruz, sadece toparlanmaya bıraktı.

Yükselişlerin devam edebilmesi için

- Yükselişlerin devam edebilmesi için de teknik olarak bazı direnç seviyelerini yukarı yönlü kırması gerektiğini düşünüyorum. Yükselişlerin devam etmesi için de bugün de 1,825 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor ki yükselişlerin 1,840- 1,860 devamında 1,880 dolar seviyesine kadar devam edebilsin.

- Daha önceki sohbetlerimizde yılsonuna kadar altının ons fiyatının 1,960 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini, 1,960 dolar seviyesi test edildikten sonra tekrar bir geriye dönüş mü yoksa 2000 dolar seviyesini tekrar yukarı yönlü kıran bir ONS altın olup olamayacağını sorgulamıştım. Soru işaretini görmek için de teknik olarak 1,960 dolar seviyesini görme ihtimalinden bahsetmiştim.

ONS altında 1.960 dolar öngörümde değişiklik yok

- Bu öngörü ve tahmin de herhangi bir değişiklik yok. Bugünkü ekonomik tabloda, bugünkü gelişmeler de bu öngörünün halen devam ettiğini belirtmek isterim. Peki, bu öngörümü neye bağlıyarak söylüyorum. 1,960 dolar seviyesine göre telaffuz ediyorum tabiki.

- Haziran ayında Türkiye de altın satan ülkeler arasında yerini aldı. Ama genele baktığımız zaman da merkez bankalarının altın talebi halen devam ediyor.

Düğün ve nişanlar yapılamadığı için...

- Malumunuz geçen yıl 2020 yılında düğünler, nişanlar, sözler, bütün resmi törenler, yani altın takı ve mücevherat grubu ile alakalı fuarlar, üretimler, tüketimler, geri dönüşümler ihmal edildiği için kapanmalar gerçekleştiği için bu süreç yaşanmadığı için ister istemez bu sektörde fiziki talebin olmadığını gördük ve dolayısıyla da aşının bulunması ile birlikte tekrar kapanmalar kalktı. Devamında düğünler, nişanlar, bütün fuarlar üretimden tekrar hız kazandı. Bu sefer fiziki tarafta da bir talep artışı olduğunu gözlemliyoruz.

Ağustos'ta altında toparlanma olacak

- Tabiki altın fiyatlarında yaşanan bu toparlanma isteğinin ben Ağustos ayı içinde devam edeceğini tahmin ediyorum. Az önce ifade ettiğim teknik olarak 1,840- 1,860 1,880 dolar seviyelerine tekrar gündeme gelme olasılığı da çok kuvvetli görüyorum.

- Dünyada tekrar artan bir enflasyon riskine karşı enflasyonun olduğu yerde altın her zaman kraldır ve kendini konuşturur ve dolayısıyla da altının tekrar önümüzdeki aylarda yükselme potansiyelini ben şahsen kişisel öngörü ve tahminimi kuvvetli görüyorum.

Gelelim ikinci senaryoya! Düşüş olursa...

- Gelelim ikinci senaryoya ikinci senaryo düşüş yönünde. Eğer İslam Memiş yanılırsa Amerikan Merkez Bankası fiyat daha önce bir söylemle Ağustos ayı toplantısında bir faiz artırımı söylemine başlarsa bu sefer aşağı yönlü trend görmemiz mümkün olacaktır ve satış baskısı hızlanacaktır. Bu her iki senaryoyu yatırımcısı kenara not etmeli ve ona göre pozisyon almalı.