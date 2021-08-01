Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu! Ülke genelindeki 112 orman yangınının 107'si kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelindeki 112 orman yangınının 107'sinin kontrol altına alındığını bildirdi.Abone ol
Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihlerinde çıkan 112 orman yangınının 107'sini kontrol altına aldık. Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Antalya ve Muğla yanıyor
Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Antalya'da 2, Muğla'da 3 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.