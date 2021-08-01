BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24
HABER /  GÜNCEL

Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu! Ülke genelindeki 112 orman yangınının 107'si kontrol altına alındı

Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu! Ülke genelindeki 112 orman yangınının 107'si kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelindeki 112 orman yangınının 107'sinin kontrol altına alındığını bildirdi.

Abone ol

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihlerinde çıkan 112 orman yangınının 107'sini kontrol altına aldık. Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Antalya ve Muğla yanıyor

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Antalya'da 2, Muğla'da 3 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Murat Kurum'dan yangında evleri hasar gören tıp öğrencisi kız kardeşlere burs sözü
Bakan Murat Kurum'dan yangında evleri hasar gören tıp öğrencisi kız kardeşlere burs sözü
İslam Memiş'ten 'altın' gibi altın tavsiyeleri! Ağustos ayına dikkat...
İslam Memiş'ten 'altın' gibi altın tavsiyeleri! Ağustos ayına dikkat...
Hüseyin Avni Çoş evli mi eşi ve çocukları kimdir? Hüseyin Avni Çoş hayatı...
Hüseyin Avni Çoş evli mi eşi ve çocukları kimdir? Hüseyin Avni Çoş hayatı...
CNN Türk'ten ayrıldı! Show TV hafta sonu haberlerinin yeni sunucusu bakın kim oldu
CNN Türk'ten ayrıldı! Show TV hafta sonu haberlerinin yeni sunucusu bakın kim oldu
Nedret Güvenç kimdir neden öldü, Nedret Güvenç kaç yaşında öldü?
Nedret Güvenç kimdir neden öldü, Nedret Güvenç kaç yaşında öldü?
CHP'li vekil Bakan Süleyman Soylu'ya: Jandarma helikopterleri nerede?
CHP'li vekil Bakan Süleyman Soylu'ya: Jandarma helikopterleri nerede?
Kuşadası Belediyesi yangınzedeler için yardım kampanyası başlattı
Kuşadası Belediyesi yangınzedeler için yardım kampanyası başlattı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'da maaş için anlaşmalı boşanan çift aynı okulda oy kullanınca yakalandı
Bursa'da maaş için anlaşmalı boşanan çift aynı okulda oy kullanınca yakalandı
Necdet Güvenç eşi Okan Bilgütay ve kızı Müjde kimdir? Necdet Güvenç gençliği
Necdet Güvenç eşi Okan Bilgütay ve kızı Müjde kimdir? Necdet Güvenç gençliği