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Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi on yıl sonra ortaya çıktı

Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi on yıl sonra ortaya çıktı

LİBYA'da devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, 10 yıl sonra ilk kez ABD merkezli NYT'ye röportaj verdi. Oğul Kaddafi, ülkesindeki yönetimi ele almak için geri dönmeye hazır olduğunu söyledi.

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Sözde Arap Baharı'yla Libya'da kendi halk tarafından linç edilerek öldürülen Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu ortaya çıktı. Kaddafi'nin ikinci oğlu olan Seyfülislam Muammer Kaddafi, ABD merkezli New York Times'a verdiği röportaj ile dikkat çekti. New York Times Beyrut bürosu eski şefi Robert F. Worth'a konuşan oğul Kaddafi, "Libya'yı geri almak' istiyor. 

Ülkenin ırzına geçtiler 
Kaddafi, "Ülkenin ırzına geçtiler. Para yok, güvenlik yok. Benzin istasyonuna gidin, mazot yok. Petrol ihraç ediyoruz, İtalya’ya doğalgaz veriyoruz, İtalya’nın yarısına elektrik sağlıyoruz, ama biz karanlıktayız. Bu bir fiyasko." ifadelerini kullandı.

"Yavaş yavaş geri...'' 
Aralık ayında yapılacak başkanlık seçimleri için nabız yoklayan Seyfülislam Kaddafi, "Libya halkından 10 yıldır uzaktayım. Yavaş, çok yavaş bir şekilde geri dönmelisiniz. Biraz akıllarıyla oynamalısınız." dedi.

Seyfülislam Kaddafi'nin açıklamaları Libya'da da geniş yer buldu.

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