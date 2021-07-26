Cumhurbaşkanı askerlerle birlikte darbe yaptı! Başbakan ve Meclis'i görevden aldı
TUNUS'ta askeri yetkilileri toplayan Cumhurbaşkanı Kays Said, meclisin tüm yetkilerini dondurdu. Milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldı. Mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldı. Meclis'e sokulmayan en büyük muhalefet partisinin lideri Gannuşi, bunu darbe olarak yorumlayıp halka sokağa çıkın çağrısı yaptı. Darbe yanlıları ile darbe karşıtları sokaklarda...
Tunus'ta Cumhurbaşkanı askerlerle birlikte Meclis'e ve hükümete karşı darbe yaptı, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "Ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirdi.
Hayali bir iç savaş tehdidinden söz etti
Tunus Cumhurbaşkanlığının yayınladığı videoda, ülkedeki askeri komuta kademesinin ve güvenlik yetkililerinin katıldığı bir toplantı sonrasında konuşan Said, "Tunus'un içinde bulunduğu yağma, yangın ve durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü önlemler alması gerektiğini" belirterek isim vermediği bazı grupların belirli bölgelerde iç savaş çıkarmak için para topladığını öne sürdü.
Said, birkaç ay önce almaları gereken bu kararları Meclis Başkanı ve Başbakan Hişam el-Meşişi ile yaptığı istişareler sonrasında aldığını ifade etti.
Kendim bir başbakan atayacağım
Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyuran Said, söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktardı.