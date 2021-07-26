Cumhurbaşkanı askerlerle birlikte darbe yaptı! Başbakan ve Meclis'i görevden aldı

Tunus'ta Cumhurbaşkanı askerlerle birlikte Meclis'e ve hükümete karşı darbe yaptı, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "Ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirdi.