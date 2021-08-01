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Aslı Kalaç kimdir kaç yaşında boyu ve kilosu kaçtır? Aslı Kalaç hangi takımda oynuyor?

Aslı Kalaç kimdir kaç yaşında boyu ve kilosu kaçtır? Aslı Kalaç hangi takımda oynuyor?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi gururlandırırken Filenin Sultanları'da merak konusu oldu. Peki 8 numaralı formayı giyen Aslı Kalaç kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Aslı Kalaç 'ın sevgilisi var mı?

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları heyecanla devam ederken A Milli Kadın Voleybol Takımımız başarıları ile göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Filenin Sultanları olimpiyatlarda fırtınalar estirirken hayatları da merak konusu oldu. Peki 8 numaralı formayı giyen takımın hırslı oyuncusu Aslı Kalaç kimdir, kiminle sevgili,  Aslı Kalaç kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Aslı Kalaç kimdir: Aslı Kalaç, 13 Aralık 1995, İstanbul doğumlu. Türk Hava Yolları ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu. Orta oyuncu pozisyonunda görev almaktadır.

Voleybola 2005 yılında Bayanlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Yeşilyurt'ta başladı.

Aslı Kalaç, Galatasaray'da geçirdiği 7 yılın ardından Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin iddialı ekiplerinden Türk Hava Yolları ile anlaştı.

KULÜP TAKIMI BAŞARILARI

Galatasaray

2015-2016 Cev Cup İkinciliği

2016-2017 Sultanlar Ligi İkinciliği

2017-2018 Cev Şampiyonlar Ligi Final Four

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

2011 U16 Avrupa Şampiyonluğu

2011 U16 Dünya Şampiyonluğu

2011 Gençlik Olimpiyatları Üçüncülüğü

2012 U18 Avrupa Şampiyonluğu

2015 Bakü Avruğa Oyunları Şampiyonluğu

2017 U23 Dünya Şampiyonluğu

2018 Akdeniz Oyunları Üçüncülüğü

2019 VNL Dördüncülüğü

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına Katılma Hakkı

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