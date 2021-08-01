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Rıza Kayaalp Tokyo 2020'de yine kabus gördü! Kübalı'ya yine yenildi

Rıza Kayaalp Tokyo 2020'de yine kabus gördü! Kübalı'ya yine yenildi

Milli güreşç Rıza Kayaalp Tokyo 2020'de 30 kilo yarı finalinde 3 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Kübalı ezeli rakibi Mijain Lopez Nunez'e yarı finalde yenildi. Kayaalp, ezeli rakibine son iki olimpiyatta mağlup oluyordu...

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Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 130 kilo yarı final maçında Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 2-0 yenilerek altın madalya şansını kaybetti. Rıza, yarın bronz madalya için güreşecek.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dokuzuncu gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, yarı final mücadelesine çıktı. Erkekler grekoromen stil 130 kiloda Kübalı Mijain Lopez Nunez ile karşılaşan Rıza, rakibine 2-0 yenilerek altın madalya şansını kaybetti. Ay-yıldızlı sporcu, yarın bronz madalya için mindere çıkacak.
Rıza Kayaalp, Nunez'e daha önce de olimpiyatlarda Rio 2016 finalinde, Londra 2012'de yarı finalde ve Özbekistan'da düzenlenen 2014 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mağlup olmuştu.

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