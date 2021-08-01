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Türkiye'den Yunanistan'a nota! Sivil giyimli kişiler sınırda katletti

Türkiye'den Yunanistan'a nota! Sivil giyimli kişiler sınırda katletti

EDİRNE’de Yunan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürülen Türk vatandaşı nedeniyle Yunanistan'a nota verildi.

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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'dan ateş açılması sonucu Edirne'de 1 Türk vatandaşının hayatını kaybetmesiyle ilgili Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'dan ateş açılması sonucu Edirne'de 1 Türk vatandaşının hayatını kaybetmesiyle ilgili Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı.

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