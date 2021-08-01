Mersin'de 6 aydır kayıptı acı haber geldi! Yaşlı kadın bakın nerede bulundu

MERSİN'de 6 Mart tarihinden bu yana kayıp olarak aranan 90 yaşındaki alzheimer hastası kadının cansız bedenine ulaşıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Demirözü Mahallesi'nin kırsal bölgesinde hayvan otlatan çobanlar, su seviyesi azalan Çakalini deresinde ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin 6 Mart tarihinden bu yana kayıp olarak aranan alzheimer hastası Ayşe Nergiz'e ait olduğu belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 6 Mart tarihinde Bereket Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Nergiz'den haber alamayan yakınları, kayıp başvurusu yapmış, ekiplerin arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.