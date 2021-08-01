Kabine yarın toplanıyor! Aşı yaptırmayanlara yeni yasaklar kapıda

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs salgını gündemiyle yarın Beştepe'de toplanacak. Normalleşmenin ardından 1 ayda vaka sayılarının 4 kattan fazla artması, salgın önlemlerini yeniden gündeme taşıdı. Seyahat ve sokak kısıtlamaları ile iki doz aşısını yaptırmayanlara getirilecek yeni yasaklar gündemde olacak...

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1 Temmuz'da başlayan normalleşme sürecinde vaka sayılarının 4 kat artmasının ardından yeni yasaklar gündemde. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bu gündemle yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda vaka sayılarının azaltılabilmesi için alınması muhtemel yeni önlemler değerlendirilecek.

Erdoğan 'rakamlar aleyhimize döndü' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramı döneminde artan hareketliliği işaret ederek, yapılacak ilk kabine toplantısında artan vaka sayısını değerlendireceklerini söylemişti. Erdoğan, ''Bayramda halkımızın yaşam tarzı tersine çevirdi. Rakamlar aleyhe döndü'' demişti.

Vaka sayısı 1 ayda 4 kat arttı

Normalleşmenin başladığı 1 Temmuz'da günlük vaka sayısı 5 bin 288'di. 42 kişi de hayatını kaybetmişti. Ancak Temmuz ayında vakalar 4 kattan fazla arttı. 31 Temmuz'da 22 bin 332 yeni vaka tespit edildi. 79 kişi de hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca sunum yapacak

Kabine toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu artışın nedenlerine yönelik bir sunum yapacak. Aşılamadaki son durumu da aktaracak. Alınabilecek önlemlere ilişkin alternatifleri masaya getirecek.

Seçenekler arasında seyahat ile belli gün ve saatlerde sokak kısıtlamaları yer alıyor. Kapalı mekanlara girişte aşı şartı da değerlendirilmesi beklenen başka bir seçenek.

Aşı olmayan bu mekanlara giremesin

TURYİD Başkanı Kaya Demirer, 1 Eylül’den itibaren restoran, kafe, gece kulübü, spor salonu, sinema, konser ve düğün salonu gibi yerlere iki doz aşı yaptırmayanların girmesinin yasaklanmasını istemişti. Sektörün diğer temsilcileri de bu öneriye destek vermişti.

Kararları Erdoğan açıklayacak

Toplantıda bu önerinin destek görmesi bekleniyor. Bilim Kurulu üyeleri ile bazı bakanların da bu görüşe yakın durduğu belirtiliyor. Kabine toplantısında alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.