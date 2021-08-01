Yasaklar geri geldi! Koronadan sonra aşırı sıcak karantinası başladı

Uzmanlara göre sıcaklıkları alışılmadık bölgelerde dahi rekora taşıyan sıcak hava dalgaları küresel ısınmaya bağlı olarak her yıl daha sık ve uzun süreli olarak yaşanacak. Avrupa tarihinin en sıcak yazı 2020’de kayıtlara geçerken bu yıl da kuzey yarımkürede termometreler rekor seviyeleri gördü. İşte sıcağa karşı alınan bazı tedbirler: