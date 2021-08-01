Yasaklar geri geldi! Koronadan sonra aşırı sıcak karantinası başladı
Koronavirüs salgınıyla birlikte dünya genelinde uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasakları ile birlikte çalışma yasakları geri döndü. Ancak bu kez sebebi koronavirüs değil aşırı sıcaklar oldu. Ülkeler peş peşe belli saatlerde sokağa çıkmayı yasaklamaya başladı...
Koronavirüs pandemisiyle hayatımıza giren sokağa çıkma yasakları ve benzer kısıtlamalar uzun yıllar bizimle kalacak gibi. Ancak bu kez virüs değil, sıcak hava önlemlerin gerekçesi olacağa benziyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle bir çok ülke sokağa çıkma yasağı kararları almaya başladı.
Uzmanlara göre sıcaklıkları alışılmadık bölgelerde dahi rekora taşıyan sıcak hava dalgaları küresel ısınmaya bağlı olarak her yıl daha sık ve uzun süreli olarak yaşanacak. Avrupa tarihinin en sıcak yazı 2020’de kayıtlara geçerken bu yıl da kuzey yarımkürede termometreler rekor seviyeleri gördü. İşte sıcağa karşı alınan bazı tedbirler:
KKTC: Önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, aşırı sıcaklar nedeniyle 2 Ağustos-30 Eylül tarihlerinde açık havada güneş altında 12.00-16.00 saatlerinde çalışma yapılması yasaklandı.
KUZEY MAKEDONYA: Sağlık yetkilileri, işçilerin korunması için ülke çapında inşaat çalışmalarına ara verilmesi çağrısında bulundu. Bu çağrıya yanıt veren şirketler de şantiyelerde çalışmaları 11.00-17.00 saatleri arasında durdurduklarını açıkladı. Ülkede ayrıca hamileler ile 60 yaş üstü çalışanlar hafta sonuna kadar idari izne çıkarıldı.