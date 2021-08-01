Marmaris ve Manavgat'ta korku dolu anlar! İtfaiyeciler ve gazeteciler son anda kurtuldu
MANAVGAT ve Marmaris'teki yangınlarda sert esen rüzgar zaman zaman tehlikeyi daha da büyütüyor. Marmaris'te bir anda ters yöne dönen rüzgar itfaiyecileri, gazetecileri ve yardım eden köylüler yönelince büyük panik yaşandı.Manavgat'ta da rüzgar yangını bir anda karayuluna taşıyınca herkes kaçıştı...
Muğla ve Antalya'da orman yangınlarıyla canla başla mücadele devam ediyor. Ancak sert eser rüzgar nedeniyle zaman zaman korku dolu anlar da yaşanıyor. Marmaris'teki yangında bir anda ters yöne dönen rüzgar itfaiyecileri, gazetecileri ve yardım eden köylüler yönelince büyük panik yaşandı. Manavgat'ta da orman yangınında alevlerin kara yoluna kadar ilerlemesi, orman işçileri, vatandaşlar ve gazetecilere zor anlar yaşattı.
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor. Marmaris'in Hisarönü mahallesindeki ormanlık alanda şiddetini artıran yangına müdahale eden ekipler yoğun emek harcıyor.
Evlerin yanına kadar gelen alevleri söndürmek için vatandaşlar da ekiplere yardım ediyor.
Ters esen rüzgarın etkisiyle bir anda alevlenen yangının içinde kalan itfaiye ekipleri bölgeden koşarak uzaklaştı.