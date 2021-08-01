Marmaris ve Manavgat'ta korku dolu anlar! İtfaiyeciler ve gazeteciler son anda kurtuldu

Muğla ve Antalya'da orman yangınlarıyla canla başla mücadele devam ediyor. Ancak sert eser rüzgar nedeniyle zaman zaman korku dolu anlar da yaşanıyor. Marmaris'teki yangında bir anda ters yöne dönen rüzgar itfaiyecileri, gazetecileri ve yardım eden köylüler yönelince büyük panik yaşandı. Manavgat'ta da orman yangınında alevlerin kara yoluna kadar ilerlemesi, orman işçileri, vatandaşlar ve gazetecilere zor anlar yaşattı.