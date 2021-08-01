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Antalya'nın Kemer ilçesinde 3 alanda başlayan orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Kemer ilçesinde 3 alanda başlayan orman yangını söndürüldü

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde birbirine yakın 3 ormanlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Halkımızla el ele yangınları büyümeden söndürdük" dedi.

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Arslanbucak Mahallesi'nde otluk bir alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Belediye ekiplerince söndürülen yangından kısa bir süre sonra aynı bölgede ormanlık alanda alevler yükseldi.

Orman ve belediye ekipleri buraya müdahale ederken, yakın bir mesafe başka bir alanda üçüncü yangın başladı. Antalya Büyükşehir ve Kemer belediyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangınlara müdahale edildi. Vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak ekiplere destek verdi.

Yangınlar bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Bölge halkı ormanlık alanda nöbet tutmaya başladı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, AA muhabirine, bir saatin içinde 3 yangına müdahale edildiğini söyledi.

Yangının yaklaşık 5 dönümlük bir alanda zarar oluşturduğunu belirten Topaloğlu, "Bölgede su kanalının bulunması işimizi kolaylaştırdı. Kamu kurumları olarak arazöz, iş makineleri, tankerlerle müdahale ederken, vatandaşımız da kanaldan kovalarla taşıdıkları suyla yangına müdahale ettiler. Halkımızla el ele yangınları büyümeden söndürdük." diye konuştu.

Topaloğlu, kaymakamlıkta bir kriz toplantısı düzenleyeceklerini, tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

İlçede halkın teyakkuz halde beklediğini dile getiren Topaloğlu, "Gençlerimiz, bölge halkımız şu anda alarma geçmiş durumda, zabıta ekiplerimizin önderliğinde ormanlık alanlarda nöbet tutuyorlar." dedi.

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