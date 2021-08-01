BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Arkadaşları kahroldu! Antalya'da 50 yaşındaki işçi feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Arkadaşları kahroldu! Antalya'da 50 yaşındaki işçi feci şekilde can verdi

ANTALYA'da çalıştığı 8 katlı apartmanın 3. katında bulunan iskeleden düşen 50 yaşındaki inşaat işçisi olay yerinde hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Liman Mahallesi 3. Sokak üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanda 30 Ağustos Cuma günü saat 16.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, apartmanın tadilatı için kurulan iskelede çalışan 50 yaşındaki Metin Mert, 3. katta bulunan iskelede bulunuyordu. Talihsiz adam, çalıştığı esnada bir anda dengesini kaybederek iskeleden aşağı düştü.

Mert’in düştüğünü gören çalışma arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 12 metre yükseklikten aşağı düşen Mert’in hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Savcı ve ekiplerin incelemelerinin ardından Mert’in cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Adana'da gözyaşları sel oldu acı hikayeler yürek dağladı: Ölmek istiyordum
Foto Galeri Adana'da gözyaşları sel oldu acı hikayeler yürek dağladı: Ölmek istiyordum Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Şeyma Ercan kimdir kaç yaşında aslen nereli Şeyma Ercan evli mi?
Şeyma Ercan kimdir kaç yaşında aslen nereli Şeyma Ercan evli mi?
Antalya Manavgat'tan acı haber geldi! Gözyaşlarına boğuldular: Meğer yangında aracıyla...
Antalya Manavgat'tan acı haber geldi! Gözyaşlarına boğuldular: Meğer yangında aracıyla...
Türkiye'den Yunanistan'a nota! Sivil giyimli kişiler sınırda katletti
Türkiye'den Yunanistan'a nota! Sivil giyimli kişiler sınırda katletti
Eda Erdem Dündar eşi Erdem Dündar kimdir çocuğu var mı?
Eda Erdem Dündar eşi Erdem Dündar kimdir çocuğu var mı?
Aşılamada Samsun'da rekor kırıldı! Aşı yaptıranlara bedava veriliyor
Aşılamada Samsun'da rekor kırıldı! Aşı yaptıranlara bedava veriliyor
Mersin'de 6 aydır kayıptı acı haber geldi! Yaşlı kadın bakın nerede bulundu
Mersin'de 6 aydır kayıptı acı haber geldi! Yaşlı kadın bakın nerede bulundu
Kabine yarın toplanıyor! Aşı yaptırmayanlara yeni yasaklar kapıda
Kabine yarın toplanıyor! Aşı yaptırmayanlara yeni yasaklar kapıda
Zehra Güneş boyu ve kilosu kimdir Zehra Güneş sevgilisi kimdir?
Zehra Güneş boyu ve kilosu kimdir Zehra Güneş sevgilisi kimdir?
Bolu'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Bolu'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Hande Baladın sevgilisi kimdir hangi takımda oynuyor? Hande Baladın kaç kilo?
Hande Baladın sevgilisi kimdir hangi takımda oynuyor? Hande Baladın kaç kilo?