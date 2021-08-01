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Adana'da gözyaşları sel oldu acı hikayeler yürek dağladı: Ölmek istiyordum

İhlas Haber Ajansı
Adana'da gözyaşları sel oldu acı hikayeler yürek dağladı: Ölmek istiyordum

ADANA'da 3 gün süren orman yangınında kimi vatandaşın evi, kimisinin de hayvanları yandı. Geriye ise ailelerin acılı hikayeleri, küle dönmüş evler ve orman kaldı.

Adana'da gözyaşları sel oldu acı hikayeler yürek dağladı: Ölmek istiyordum

Aladağ'ın Boztahta ve Topallı mahallerindeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da saat 03.00 civarında çıkan ve İmamoğlu ilçesine de sıçrayan yangın dün kontrol altına alındı. 

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Adana'da gözyaşları sel oldu acı hikayeler yürek dağladı: Ölmek istiyordum

Yangın nedeniyle Topallı Mahallesi’nde 20 ev yandı, 8 hayvan ise telef oldu.

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Adana'da gözyaşları sel oldu acı hikayeler yürek dağladı: Ölmek istiyordum

Yangından geriye ailelerin acılı hikayeleri kaldı. 

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Adana'da gözyaşları sel oldu acı hikayeler yürek dağladı: Ölmek istiyordum

Evleri tamamen küle dönen 55 yaşındaki Hatice ve 59 yaşındaki Mustafa Cilgörüzoğlu çifti de bu ailelerden birisi. 

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