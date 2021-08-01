Adana'da gözyaşları sel oldu acı hikayeler yürek dağladı: Ölmek istiyordum
ADANA'da 3 gün süren orman yangınında kimi vatandaşın evi, kimisinin de hayvanları yandı. Geriye ise ailelerin acılı hikayeleri, küle dönmüş evler ve orman kaldı.
Aladağ'ın Boztahta ve Topallı mahallerindeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da saat 03.00 civarında çıkan ve İmamoğlu ilçesine de sıçrayan yangın dün kontrol altına alındı.
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Yangın nedeniyle Topallı Mahallesi’nde 20 ev yandı, 8 hayvan ise telef oldu.
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Yangından geriye ailelerin acılı hikayeleri kaldı.
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Evleri tamamen küle dönen 55 yaşındaki Hatice ve 59 yaşındaki Mustafa Cilgörüzoğlu çifti de bu ailelerden birisi.
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