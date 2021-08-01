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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kilis ve Kayseri sarı iller grubuna geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kilis ve Kayseri sarı iller grubuna geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kilis ve Kayseri'nin orta riskli il grubuna geçtiğini belirtti. Bakan Koca, "Bundan daha iyisi mavi." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 65'i aştığı Kilis ve Kayseri'nin yüksek riskliden, orta riskli il grubuna geçtiğini belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kilis ve Kayseri aşılanmada yüzde 65'in üstünde bir orana ulaşarak yüksek riskli (turuncu) iller grubundan çıktı. Orta riskli (sarı) iller grubuna geçti. Bundan daha iyisi mavi." ifadelerini kullandı.

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