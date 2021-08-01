İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek için son dört günde 150 araç ve 719 personelin Adana, Antalya ve Muğla'ya sevk edildiğini bildirdi.

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İstanbul'dan yangın bölgelerine 150 araç ve 719 personel gönderildi. Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yangınla mücadele ekiplerimizden, 719 personel, 150 itfaiye aracı, 28-31 Temmuz arasında söndürme çalışmalarına destek olmak üzere Adana, Antalya ve Muğla'ya sevk edildi. İstanbul olarak dualarımız ve yüreklerimiz yangından mağdur olan vatandaşlarımızla birlikte."