BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24
HABER /  GÜNCEL

Yangın sonrası hasar tespit çalışmaları! Bakan Murat Kurum ayrıntıları paylaştı

Yangın sonrası hasar tespit çalışmaları! Bakan Murat Kurum ayrıntıları paylaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla ve Kilis'teki yangınlar sonrası sahadaki 257 kişilik ekip ve mobil laboratuvarlarla, teknolojinin tüm imkanlarıyla hasar tespit çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ettiklerini bildirdi.

Abone ol

Bakan Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yangınla mücadelenin 5'inci gününde devletin tüm imkanlarıyla, seferberlik anlayışı içinde bir ve beraber hareket ettiklerini, vatandaşın yanında olduklarını belirtti.

"Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla ve Kilis'te sahadaki 257 kişilik ekibimiz ve mobil laboratuvarlarımızla, teknolojinin tüm imkanlarıyla hasar tespit çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz." ifadesini kullanan Bakan Kurum, illerdeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Antalya Manavgat'ta hasar tespit çalışmalarımızı 33 mahallenin 30'unda tamamladık, 3 mahallede devam ediyoruz. 2 bin 331 binada 768 konut, 38 ticarethane, 224 ahır ve 416 diğer hane; toplam 1446 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak, yıkık olduğunu tespit ettik.

Muğla Marmaris'te 74 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik. Siteler, Armutalan, Bayır, İçmeler ve Turunç mahallelerindeki hasar tespit çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Mersin il genelinde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Aydıncık'ta 57, Silifke'de 20 bina olmak üzere toplam 77 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik.

Adana Kozan ve Aladağ ilçelerine bağlı 6 köyde 1605 haneyi boşaltmıştık, dün itibarıyla Adana genelindeki hasar tespit çalışmalarımızı da tamamladık. Aladağ'da 24 ve Kozan'da 37 olmak üzere toplam 61 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik.

Yangından etkilenen tüm köylerimize, mahallelerimize ekiplerimizle gidiyor incelemelerimizi aralıksız yürütüyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 7/24 esasıyla çalışarak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek, yaralarımızı el birliğiyle saracağız."

ÖNCEKİ HABERLER
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said: Bu yaşta diktatör olmayacağım
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said: Bu yaşta diktatör olmayacağım
Pençe operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Antalya'nın Kemer ilçesinde 3 alanda başlayan orman yangını söndürüldü
Antalya'nın Kemer ilçesinde 3 alanda başlayan orman yangını söndürüldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kilis ve Kayseri sarı iller grubuna geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kilis ve Kayseri sarı iller grubuna geçti
Şeyma Ercan kimdir kaç yaşında aslen nereli Şeyma Ercan evli mi?
Şeyma Ercan kimdir kaç yaşında aslen nereli Şeyma Ercan evli mi?
Antalya Manavgat'tan acı haber geldi! Gözyaşlarına boğuldular: Meğer yangında aracıyla...
Antalya Manavgat'tan acı haber geldi! Gözyaşlarına boğuldular: Meğer yangında aracıyla...
Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, yoğun bakıma kaldırıldı
Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, yoğun bakıma kaldırıldı
Türkiye'den Yunanistan'a nota! Sivil giyimli kişiler sınırda katletti
Türkiye'den Yunanistan'a nota! Sivil giyimli kişiler sınırda katletti
Eda Erdem Dündar eşi Erdem Dündar kimdir çocuğu var mı?
Eda Erdem Dündar eşi Erdem Dündar kimdir çocuğu var mı?
Manavgat'taki orman yangında öldü sanılıyordu! Alevlerin arasından dağa çıkıp kurtuldu
Manavgat'taki orman yangında öldü sanılıyordu! Alevlerin arasından dağa çıkıp kurtuldu