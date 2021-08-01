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Kayseri'de 3 genç kız boğuldu! Geriye kalanlar yürek burktu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de 3 genç kız boğuldu! Geriye kalanlar yürek burktu

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde Sarımsaklı Barajı'nda boğulan 3 genç kızdan 15 yaşında Selma A.'dan geriye kalanlar yürekleri burktu.

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İlçede serinlemek için girdikleri Sarımsaklı Barajı'nda kaybolan Doğu Türkistan uyruklu T.A. (28), Selma A. (15) ve M.H.'nin (10) cansız bedenleri Konya ve Mersin'den gelen dalgıç polisler ve Türkuaz Su Altı Arama ve Kurtarma Derneği balık adamları tarafından bulunmuştu. Cansız bedenleri sudan çıkartılan 3 kız, dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hayatını kaybeden 15 yaşındaki Selma A.'dan geriye kalanlar ise yürek burktu. Selma A.'nın kol saatinin boğulduğu saatte durduğu öğrenildi.

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