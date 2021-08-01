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Opel benzin ve dizel araçlarını kaldırıyor! Tarih verdi

Opel benzin ve dizel araçlarını kaldırıyor! Tarih verdi

Otomotiv devi Alman Opel, 2028 yılından itibaren benzin ve dizel araçlarını kaldırarak Avrupa'da tamamen elektrikli otomobil satacağını duyurdu.

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Alman otomotiv üreticisi Opel, Stellantis 2021 Elektrikli Araç Günü kapsamında elektrikli araç stratejisini açıkladı.

Elektrikli araçlara geçiş stratejisinde bir sonraki adıma geçecek olan Opel, 2021 yılında öncelikle Avrupa pazarlarında dokuz elektrikli modeli müşterilerine sunacak.

Tüm Opel modellerinin 2024 yılına kadar elektrikli versiyonlarına kavuşması amaçlanırken, 2028 yılı itibariyle ise Opel için ana pazar olan Avrupa'da sadece elektrikli otomobiller satışa sunulacak.

Ayrıca, Opel'in geçmişinde önemli bir yeri olan modellerden Manta'nın, önümüzdeki 10 yıl içerisinde tamamen elektrikli olarak seri üretime gireceği belirtildi.

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