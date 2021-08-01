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Merak Akşener'den orman yakanlar için önemli teklif terör suçlusu sayılsın

Merak Akşener'den orman yakanlar için önemli teklif terör suçlusu sayılsın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, meydana gelen orman yangınları hakkında dikkat çeken bir teklifte bulundu.

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İYİ Parti Genel Başkanı  Meral Akşener,  Muğla'nın  Marmaris ilçesindeki yangın bölgesinde incelemeler esnasında önemli bir teklifte bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan bilgi alan Akşener, yangın bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Atatürk Caddesi yanındaki yanan alana geçti.

Burada yaptığı konuşmada, doğanın kendini onaracağını, önemli olanın verilen sözlerin yerine getirilmesi olduğunu söyleyen ve ayrıca verilen sözlerin takipçisi olacağını ifade eden Akşener, "Orman yangınlarına yönelik pek çok söylenti var. Bir an evvel kundaklama olup olmadığının ortaya çıkarılması lazım. Bu Türkiye'nin birliği, bütünlüğü açısından çok önemli" dedi.

"Orman yakanlar terör suçlusu sayılsın'' 
Ormanı kundaklamasının ortaya çıkartılmasının ardından orman yakanlar için kanun çıkartılması gerektiğini dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

"Kanunen ormanları yakanlar, kundaklayanların terör suçlusu sayılması gerekiyor. Bir diğeri de eğer buralara beton yapılırsa bunların kesin yıkılmasına dair bir kararın olması gerekli. 'Yanan ağaçların yerine tekrar ağaç dikilmesi.' Bu millet diker ağaçları zaten... Yani merkezi bütçeye de biz yük olmayız. Bunların takipçisi olacağız. Bundan ders çıkarıp bilgi çıkarıp bunun gereğini yapmak önemli."

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