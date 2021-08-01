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Alanya'da hainler iş başında: Yangın çıkarıp otomobille kaçtılar

Alanya'da hainler iş başında: Yangın çıkarıp otomobille kaçtılar

ANTALYA'nın Alanya ilçesine bağlı Cikcilli Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ormanlık alanda yangın çıkarıldı. İşte o alçak sabotajdan görüntüler...

Alanya'da hainler iş başında: Yangın çıkarıp otomobille kaçtılar

Antalya'nın Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi'nde bulunan ormanlık alan henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yakılmak istendi. Teras olarak bilinen yerde dumanları gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Alanya'da hainler iş başında: Yangın çıkarıp otomobille kaçtılar

Bir anne ve kızı balkondan gördükleri yangını söndürmek için olay yerine gelerek orman işçilerine yardım etti. Anne ve kız, "Bunu yapanlar inşallah cayır cayır yanarlar. Biz bu vatan için canımızı vermeye hazırız" dediler.

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Alanya'da hainler iş başında: Yangın çıkarıp otomobille kaçtılar

Bir süre sonra olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler yangını su sıkarak kısa sürede söndürdü, itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Olası bir yangın sabotajına karşı gece boyu nöbet tutan gençler dumanı görünce olay yerine akın etti. 

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Alanya'da hainler iş başında: Yangın çıkarıp otomobille kaçtılar

Yangın mahalli bir anda yüzlerce gençle dolarken, polis görgü şahitlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda şüpheli iki aracı bulmak için operasyon başlattı. 

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