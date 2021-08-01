2 bin 400 yıllık! Balıkesir'de kazılarda ortaya çıktı görenler şaştı kaldı
BALIKESİR'de 21. dönem kazıları devam eden Antandros Antik Kenti'nde ortaya çıkanlar görenleri şaşırttı.
Roma İmparatorluğu'nun kuruluş hikayesinde önemli bir nokta olan Antandos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Roma villası ve nekropolis alanında devam eden çalışmalarda 2 bin 400 yıllık pitos mezar gün yüzüne çıkartılıyor.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, “Bu yılki kazılara 2 Temmuz’da başladık. İki farklı alanda çalışıyoruz. Bunlardan biri Roma Villası, bir diğeri de nekropolis. Pandemi döneminde küçük bir ekip ile geldik. Ama yine de aynı yoğunluk ile çalışıyoruz” dedi.
Prof. Dr. Polat 2 bin 400 yıllık mezarın açılması ile ilgili çalışmalar hakkında da, “Şu an bulunduğumuz alan nekropolis çalışmalarının olduğu bölüm. Arkadaşlarımız bir pitos mezar açıyorlar. -" ifadelerini kullandı.
"Milattan önce 4. Yüzyıla ait olduğunu düşünüyoruz" diyen Prof. Dr. Polat "Daha henüz buluntusunu ele geçiremedik. Sadece bir bireyin olduğu anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.