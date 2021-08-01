2 bin 400 yıllık! Balıkesir'de kazılarda ortaya çıktı görenler şaştı kaldı

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, “Bu yılki kazılara 2 Temmuz’da başladık. İki farklı alanda çalışıyoruz. Bunlardan biri Roma Villası, bir diğeri de nekropolis. Pandemi döneminde küçük bir ekip ile geldik. Ama yine de aynı yoğunluk ile çalışıyoruz” dedi.