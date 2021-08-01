Hava Kuvvetleri Komutanlığına iki ANKA-SİHA daha teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen iki ANKA-SİHA'yı daha Hava Kuvvetleri Komutanlığına (HVKK) teslim ettiklerini bildirdi.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen iki ANKA-SİHA'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığına (HVKK) teslimatına ilişkin paylaşımda bulundu.

'İstiklal ve istikbalimiz için' notuyla ANKA-SİHA teslimatlarının devam etiğini belirten Demir, "Son olarak TUSAŞ tarafından üretilen 2 adet ANKA-SİHA'mızı daha Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.