BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24
HABER /  GÜNCEL

Hava Kuvvetleri Komutanlığına iki ANKA-SİHA daha teslim edildi

Hava Kuvvetleri Komutanlığına iki ANKA-SİHA daha teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen iki ANKA-SİHA'yı daha Hava Kuvvetleri Komutanlığına (HVKK) teslim ettiklerini bildirdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen iki ANKA-SİHA'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığına (HVKK) teslimatına ilişkin paylaşımda bulundu.

'İstiklal ve istikbalimiz için' notuyla ANKA-SİHA teslimatlarının devam etiğini belirten Demir, "Son olarak TUSAŞ tarafından üretilen 2 adet ANKA-SİHA'mızı daha Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yılın ilk yarısında her 5 konuttan birisi İstanbul'da satıldı
Yılın ilk yarısında her 5 konuttan birisi İstanbul'da satıldı
TESK iş yerlerinde koronavirüs aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge hazırladı
TESK iş yerlerinde koronavirüs aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge hazırladı
CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen kendi evini dozerlerle korumaya aldı
CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen kendi evini dozerlerle korumaya aldı
Vergi daireleri pazartesi günü saat 19.00'a kadar açık olacak
Vergi daireleri pazartesi günü saat 19.00'a kadar açık olacak
Çorum'da ağustos ayı süresince ormanlara girişler yasaklandı
Çorum'da ağustos ayı süresince ormanlara girişler yasaklandı
Kayseri'de 3 genç kız boğuldu! Geriye kalanlar yürek burktu
Kayseri'de 3 genç kız boğuldu! Geriye kalanlar yürek burktu
Opel benzin ve dizel araçlarını kaldırıyor! Tarih verdi
Opel benzin ve dizel araçlarını kaldırıyor! Tarih verdi
Pfizer/Biontech ve Moderna, Avrupa Birliği için aşı fiyatlarını artırdı
Pfizer/Biontech ve Moderna, Avrupa Birliği için aşı fiyatlarını artırdı
Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Manavgat'taki can kaybı 7'ye yükseldi
Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Manavgat'taki can kaybı 7'ye yükseldi
Rus öğrenci İstanbul'da sırra kadem bastı! Görüntüler ortaya çıktı: Yazışmalarımız...
Rus öğrenci İstanbul'da sırra kadem bastı! Görüntüler ortaya çıktı: Yazışmalarımız...