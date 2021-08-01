CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen kendi evini dozerlerle korumaya aldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde günler önce dört farklı noktada başlayan orman yangınları devam ederken Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in yangına karşı evini dozerlerle koruma altına aldığı ortaya çıktı.

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde günler önce dört farklı noktada başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları ekiplerce sürdürülüyor.

Manavgatlı köy ahalisi yangınlara karşı zor anlar yaşarken Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evinin önündeki dozerlerle evini korumaya aldırdığı ortaya çıktı.

CHP'li Şükrü Sözen'in köylüler zor durumdayken evini korumaya aldırması tepkiyle karşılandı.

Şükrü Sözen'in evinin önündeki araçları cep telefonu kamerasından görüntüleyen vatandaş, başkana tepki göstererek, "Bu kepçeler sadece size mi çalışıyor? Bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor. İki tane dozer sadece sizin eve çalışıyor. Oluyor mu bu şimdi? Kaç köy yandı? Ayıp değil mi?" ifadelerini kullandı.