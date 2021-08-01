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Vergi daireleri pazartesi günü saat 19.00'a kadar açık olacak

Vergi daireleri pazartesi günü saat 19.00'a kadar açık olacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi dairelerinin bazı vergiler ile yapılandırma düzenlemelerine ilişkin taksitlerin son ödeme günü olması nedeniyle 2 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00'a kadar açık olacağını bildirdi.

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Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda; 2020 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin 2'nci, 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 18'inci, 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 4'üncü ve 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisi 2'nci taksitinin ödeme sürelerinin 2 Ağustos Pazartesi günü sona erdiği anımsatıldı.

Duyuruda, "Bu kapsamda mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel yoğunluğun önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 2 Ağustos Pazartesi saat 19.00'a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır" ifadesine yer verildi.

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