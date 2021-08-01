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İçişleri Bakanı Soylu orman yangınları üzerinden yapılacak provokasyona karşı uyardı:

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İçişleri Bakanı Soylu orman yangınları üzerinden yapılacak provokasyona karşı uyardı:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınları üzerinden yapılacak provokasyona dikkati çekerek, "Kaos isteyenlerin, nefret tohumu ekenlerin, toplumun vicdanını istismar edenlerin oyunlarına gelmeyiz. Dezenformasyonla, yalan haberlerle toplumun moral durumunu bozmak isteyenler amaçlarına kavuşamayacaklar" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınları nedeniyle oluşan toplumsal duyarlılığı yönlendirmek isteyen provokatörlere karşı vatandaşlara dikkat olmaları uyarısında bulundu.

Bakan Soylu, "Kötülükten, kaostan beslenenler özellikle sosyal medyada zehir saçıyor. Biz her insanın olduğu gibi her ağacın, her hayvanın, her börtü böceğin hayat hakkını son nefesimize kadar koruruz. Kaos isteyenlerin, nefret tohumu ekenlerin, toplumun vicdanını istismar edenlerin oyunlarına gelmeyiz. Dezenformasyonla, yalan haberlerle toplumun moral durumunu bozmak isteyenler amaçlarına kavuşamayacaklar. Orman yangınları üzerinden kardeşliğimizi hedef alarak daha büyük yangınları tutuşturmak isteyenleri tanıyoruz. Gün kaos isteyen, gerilim isteyen, kavga ve şiddet isteyenlerin emellerini boşa çıkaracak 85 milyon vatandaşımızın birlik ve beraberlik günüdür. Bütün yangınları birlik ve beraberlik ruhuyla söndüreceğiz ve inşallah sonsuza kadar bir olacağız" mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

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