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Bakan Varank imal edilecek dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını yaptı

Bakan Varank imal edilecek dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Cemre Tersanesi'nde imal edilecek dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını yaptı.

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YALOVA'nın Altınova ilçesindeki Altınova Doğal Ürünler Üretim Çarşısı'nın temel atma töreninin ardından Cemre Tersanesi'ne geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, faaliyetlerle ilgili bilgi alıp çalışanlarla sohbet etti.

Varank, Cemre Tersanesi tarafından Norveç'e ihraç edilecek ve 2023 yılında teslimi planlanan dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını yaptı.

Daha sonra Gürdesan Tersanesi'ne geçen Varank, üretim faaliyetleri konusunda bilgi aldı.

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