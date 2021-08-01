Bartın'da KPSS'ye giren kişide koronavirüs görülmesi üzerine 30 kişi karantinaya alındı

BARTIN İl Sağlık Müdürü Alparslan Erol, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) giren iki kişiden birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesi, diğerinin de şüpheli olması nedeniyle 30 kişinin temaslı olarak karantinaya alındığını bildirdi.

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BARTIN İl Sağlık Müdürü Alparslan Erol, önceki gün hastalık belirtileri olduğu için iki kişinin Bartın Devlet Hastanesinde test yaptırdığını söyledi.

Bu iki kişinin sonuçları belli olmadan 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Sınavına girdiğini aktaran Erol, "Sabah saatlerinde 1 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif, diğer kişinin de şüpheli olması nedeniyle sınava girdikleri iki salondaki kişileri tespit ettik. Salondaki görevlilerin de bulunduğu 30 kişi temaslı olarak evlerinde karantinaya alındı. Ekiplerimiz diğer temaslıların tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

Erol, testi pozitif çıkan kişinin temaslı olduğu aile, arkadaş veya akrabalarının da evlerinde karantinaya alınacağını kaydetti.