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Türkiye 1 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 1 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 251 bin 224 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 73 milyon 371 bin 228'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Ağustos 2021 Pazar günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 224 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 539 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66.11, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 44.16 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 37 bin 606'sı birinci doz, 27 milyon 413 bin 124'ü ikinci doz, 4 milyon 920 bin 498'i üçüncü doz olmak üzere toplam 73 milyon 371 bin 228'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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