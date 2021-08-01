BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,04
ALTIN 492,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gaziantep'te işçileri taşıyan minibüse TIR çarptı 3 ölü 16 yaralı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gaziantep'te işçileri taşıyan minibüse TIR çarptı 3 ölü 16 yaralı

GAZİANTEP'te tarım işçilerini taşıyan minibüse TIR çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Abone ol

GAZİANTEP'te Ali T. idaresindeki 27 VG 460 plakalı TIR, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep kuzey gişelerine yakın bölgede sürücüsü belirlenemeyen 01 MA 6902 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı.

Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 16 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

TIR sürücüsü Ali T'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bölgeye gelen Gaziantep Valisi Davut Gül, kazaya ilişkin bilgi aldı. Gül, buradaki açıklamasında kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "TIR, minibüse arkadan çarpmış. Maalesef 3 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralımız var. Yaralılar ivedi şekilde hastanelere sevk edildi. Onların tedavileri devam ediyor. Yol trafiğe açıldı. Sonraki süreci takip edeceğiz" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 1 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 1 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Muğla Datça açıklarında bir deprem daha meydana geldi
Muğla Datça açıklarında bir deprem daha meydana geldi
Can kaybı artıyor! Ülke genelindeki yangınlarda son durum
Can kaybı artıyor! Ülke genelindeki yangınlarda son durum
TESK iş yerlerinde koronavirüs aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge hazırladı
TESK iş yerlerinde koronavirüs aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge hazırladı
Karadeniz'de kullanılacak doğal gaz borularının üretimine başlandı
Karadeniz'de kullanılacak doğal gaz borularının üretimine başlandı
Bakan Varank imal edilecek dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını yaptı
Bakan Varank imal edilecek dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisinin ilk kaynağını yaptı
Bartın'da KPSS'ye giren kişide koronavirüs görülmesi üzerine 30 kişi karantinaya alındı
Bartın'da KPSS'ye giren kişide koronavirüs görülmesi üzerine 30 kişi karantinaya alındı
Hava Kuvvetleri Komutanlığına iki ANKA-SİHA daha teslim edildi
Hava Kuvvetleri Komutanlığına iki ANKA-SİHA daha teslim edildi
Ticaret Bakanlığı ambalajlı ürünlerdeki gramaj hilesine karşı harekete geçti
Ticaret Bakanlığı ambalajlı ürünlerdeki gramaj hilesine karşı harekete geçti
Vergi daireleri pazartesi günü saat 19.00'a kadar açık olacak
Vergi daireleri pazartesi günü saat 19.00'a kadar açık olacak