Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali arasında yapılan telefon görüşmesinde Türkiye-Etiyopya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'nın huzur ve istikrarına büyük önem atfettiklerini belirterek Türkiye'nin Etiyopya'ya her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini dile getirdi.