Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali arasında yapılan telefon görüşmesinde Türkiye-Etiyopya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'nın huzur ve istikrarına büyük önem atfettiklerini belirterek Türkiye'nin Etiyopya'ya her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini dile getirdi.