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Kayseri'de şok! 15 yaşında baba katili oldu

Kayseri'de şok! 15 yaşında baba katili oldu

Kayseri'de 15 yaşındaki C.C. annesini darp ettiği iddiasıyla 42 Cumali C'yi kalbinden bıçaklayarak öldürdü. C.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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KAYSERİ'de yaşanan olayda 15 yaşındaki bir kız çocuğu, kavga ettiği babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre C.C, annesini darbettiği iddiasıyla merkez Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi'ndeki evlerinde, babası C.C. (42) ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda C.C, babasını bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan baba, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan C.C, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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