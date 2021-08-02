Faciaya geliyorum diyor! Termik santral tehlikede

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan ve Çökertme Mahallesi'ne kadar ilerleyen yangının Yeniköy Termik Santrali'ni de tehlikeye soktuğunu söyledi.

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Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Muğla'nın Milas ilçesinde Çökertme Mahallesi'ne kadar ilerleyen alevler konusunda uyardı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada yangının hızla Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerlediğini söyleyen Çelebi, Türk Silahlı Kuvvetler dahil tüm kurumların seferber edilmesi gerektiğini söyledi.

Deniz Kuvvetleri'nin birçok gemisinde yangına müdahale sistemleri bulunduğunu söyleyen Çelebi, gemilerin denizden kıyıya doğru kıyıya yakın bölgelere müdahale edebileceğini personelinin de doğrudan yangın mahaline inebileceğini ifade etti.