BIST 1.393
DOLAR 8,44
EURO 10,02
ALTIN 491,72
HABER /  GÜNCEL

AB'den Türkiye'ye 3 yangın söndürme uçağı

AB'den Türkiye'ye 3 yangın söndürme uçağı

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'nin talebi üzerine AB Sivil Koruma Mekanizmasının harekete geçtiğini ve ülkeye 3 yangın söndürme uçağı göndereceğini açıkladı.

Abone ol

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için 3 yangın söndürme uçağı gönderileceğini bildirdi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin AB Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdiği, acil karşılık olarak AB Komisyonunun, Hırvatistan'dan 1 Canadair uçağının, İspanya'dan 2 Canadair uçağının gönderilmesi için harekete geçtiği belirtildi.

Bu yangın söndürme uçaklarının "rescEU" adlı Avrupa sivil koruma varlıkları içinde yer aldığı kaydedilen açıklamada, AB Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nin Türk makamlarıyla düzenli temas içinde olduğu ifade edildi.

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB'nin bu zor zamanlarda Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Daha fazla yardım sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Faciaya geliyorum diyor! Termik santral tehlikede
Faciaya geliyorum diyor! Termik santral tehlikede
Hatay'da iki yıl önce babasını öldüren şahıs şimdi de kardeşini öldürdü
Hatay'da iki yıl önce babasını öldüren şahıs şimdi de kardeşini öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı telefonda görüştü
Fuat Oktay'dan Van için geçmiş olsun ziyareti
Fuat Oktay'dan Van için geçmiş olsun ziyareti
Gaziantep'te işçileri taşıyan minibüse TIR çarptı 3 ölü 16 yaralı
Gaziantep'te işçileri taşıyan minibüse TIR çarptı 3 ölü 16 yaralı
Türkiye 1 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 1 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Muğla Datça açıklarında bir deprem daha meydana geldi
Muğla Datça açıklarında bir deprem daha meydana geldi
İçişleri Bakanı Soylu orman yangınları üzerinden yapılacak provokasyona karşı uyardı:
İçişleri Bakanı Soylu orman yangınları üzerinden yapılacak provokasyona karşı uyardı:
Can kaybı artıyor! Ülke genelindeki yangınlarda son durum
Can kaybı artıyor! Ülke genelindeki yangınlarda son durum
TESK iş yerlerinde koronavirüs aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge hazırladı
TESK iş yerlerinde koronavirüs aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge hazırladı