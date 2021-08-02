Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan halen haber yok! Evden kaçırtan korona tartışması

Sosyal medyada da bulunması için çağrılar yapılan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ablası ile yaşadığı tartışma sonrası evden ayrıldığı ve yapılan bir telefon görüşmesinden sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı ortaya çıktı.

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Antalya’da Azra Gülendam Haytaoğlu (26), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde okuyordu. Ablası Ezgi Haytaoğlu’nun yanında kalıyordu. Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince, 28 Temmuz 2021 günü hastaneye giderek test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıktı. Testinin pozitif çıktığını ablasıyla paylaştı. Ablası sinirlenerek, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyledi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı.

"Beni çok iyi anlıyor bugün onunla kalacağım”

Tartışma sırasında genç kız, ablasına, “Ben biraz hava alacağım” diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince ablası Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı.

Azra Gülendam Haytaoğlu telefonda, ablasına, “Bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım” diyerek telefonu kapattı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı.

Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre babası Mustafa Haytaoğlu, Adana’dan gelerek kızını aramaya başlarken, hayatından endişe ettiği kızı için polise kayıp başvurusunda da bulundu. Polisin, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattığı belirtildi. Sosyal medyadan da genç kızın bulunması için çağrılar yapıldı.