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Fahrettin Altun'dan Twitter'daki helpturkey kampanyasına sert tepki: Devleti zayıflatmak istiyorlar!

Fahrettin Altun'dan Twitter'daki helpturkey kampanyasına sert tepki: Devleti zayıflatmak istiyorlar!

Orman yangınlarına ilişkin mücadele edilemediği iddiasıyla sosyal medyada başlatılan Türkiye'ye yardım adı altındaki kampanyalara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki geldi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, orman yangınlarıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sözde yardım kampanyasının Türkiye’yi aciz göstermeyi amaçladığını açıkladı. Türkiye’nin güçlü olduğuna işaret eden Fahrettin Altun, şu açıklamada bulundu:

Ülkemizi etkisi altına alan orman yangınlarıyla devletimizin tüm imkanları seferber edilerek mücadelemiz devam etmektedir. 35 ilimizde 129 yangının 122’si kontrol altına alınmıştır. Türkiyemiz güçlüdür. İyi niyetli her yardım ve katkı milli birlikteliğimizin gereğidir. Ancak bu akşam itibariyle yurt dışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet- millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır. Türkiyemiz güçlüdür. Devletimiz dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yitirdiğimiz canlar dışında bütün kayıplarımızı telafi edecek, içimizi yakan bu ateşi söndüreceğiz.

Resmi mercilere itimat edelim

Sosyal medyada, mesaj gruplarında ve forumlarda yayılan bilgilerin pek çoğunun yalan olduğunu kaydeden Altun, “Bugün böyle bir doğal afet durumunda dahi bu türden yalanları yayanların tuzağına düşmeyelim. Lütfen resmi mercilerin açıklamalarına itimat edelim” dedi.

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