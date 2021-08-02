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Muğla Seydikemer’de tekrar başlayan yangın kontrol altına alındı

Muğla Seydikemer’de tekrar başlayan yangın kontrol altına alındı

MUĞLA’nın Seydikemer ilçesinde söndürüldükten sonra tekrar başlayan yangın kontrol altına alındı.

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Arifler Mahallesi’nde önceki gece çıkan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanmıştı. Dün gece bölgede tekrar alevlerin parlaması sonucu ekipler sabah saatlerine kadar yangın söndürme çalışmalarına devam etti.

Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalarda vatandaşların da desteği ile yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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